В результаті сутичок на ЛГБТ-марші в Одесі постраждали майже 30 правоохоронців

Під час проведення ЛГБТ-ходи в Одесі затримані півсотні правопорушників. В результаті сутичок 29 правоохоронців отримали тілесні ушкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
За словами начальника поліції Одеської області Миколи Семенишина, 16 поліцейських і 13 нацгвардейців отримали опіки від газових балонів та інші ушкодження.
Радикали напали на правоохоронців після закінчення акції.
Число затриманих правопорушників досягло 51. На місці затримання працюють слідчі.
Раніше повідомлялося, що сьогодні в Одесі на ЛГБТ-акцію вийшли близько 200 осіб. Радикали кидали в колону димові шашки.