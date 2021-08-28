Бросали дымовые шашки в колонну: в Одессе на ЛГБТ-акции задержали около 20 человек

В Одессе на ЛГБТ-акцию сегодня вышли около 200 человек. Правохранители задержали около 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" .

Сотрудники полиции оцепили территорию и не пускали потенциально опасных радикалов из организации "Традиция и порядок".

Однако радикалы бросили несколько дымовых шашек и пытались прорваться в колонну, чтобы напасть на участников. Полиция это предотвратила.

После чего радикалы бросили в колонну несколько дымовых шашек.

"По предварительной информации, задержанных радикалов уже около 20", - пишет издание.