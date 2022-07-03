В результате стрельбы в Копенгагене погибли несколько человек
В результате стрельбы в торговом центре Fields в Копенгагене (Дания) погибли несколько человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщила полиция, арестован 22-летний датчанин, который подозревается в стрельбе. Не исключено, что происшествие могут квалифицировать как теракт.
Также сообщается, что в результате стрельбы есть погибшие, но точное число не называется. Главная столичная больница "Ригшоспиталет" приняла нескольких раненых.
#Update: Just in - Other video footages of the suspect walking and running inside the fields shopping mall in #Copenhagen in #Denmark, walking with his deer rifle inside the mall, after looking searching and shooting for multiple victims. pic.twitter.com/475NS2Noae— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) July 3, 2022
Напомним, стрельба в торговом центре Fields произошла во второй половине дня. На место прибыли несколько нарядов полиции, местные СМИ пишут, что сотни посетителей ТЦ выбегали из торгового центра, как только произошли первые выстрелы.
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