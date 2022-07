В результате стрельбы в Копенгагене погибли несколько человек

Как сообщила полиция, арестован 22-летний датчанин, который подозревается в стрельбе. Не исключено, что происшествие могут квалифицировать как теракт.

Также сообщается, что в результате стрельбы есть погибшие, но точное число не называется. Главная столичная больница "Ригшоспиталет" приняла нескольких раненых.

#Update: Just in - Other video footages of the suspect walking and running inside the fields shopping mall in #Copenhagen in #Denmark, walking with his deer rifle inside the mall, after looking searching and shooting for multiple victims. pic.twitter.com/475NS2Noae