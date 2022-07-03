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В результате стрельбы в Копенгагене погибли несколько человек

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Копенгаген, Воскресенье 03 июля 2022 22:29
В результате стрельбы в Копенгагене погибли несколько человек Фото: полиция на месте стрельбы в Копенгагене (twitter.com/pressefotosdk)
Автор: Александр Мороз

В результате стрельбы в торговом центре Fields в Копенгагене (Дания) погибли несколько человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщила полиция, арестован 22-летний датчанин, который подозревается в стрельбе. Не исключено, что происшествие могут квалифицировать как теракт.

Также сообщается, что в результате стрельбы есть погибшие, но точное число не называется. Главная столичная больница "Ригшоспиталет" приняла нескольких раненых.

Напомним, стрельба в торговом центре Fields произошла во второй половине дня. На место прибыли несколько нарядов полиции, местные СМИ пишут, что сотни посетителей ТЦ выбегали из торгового центра, как только произошли первые выстрелы.

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Копенгаген Дания
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