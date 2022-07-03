В результаті стрілянини в Копенгагені загинули кілька осіб

В результаті стрілянини в торговому центрі Fields в Копенгагені (Данія) загинули кілька осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомила поліція, заарештований 22-річний данець, який підозрюється у стрілянині. Не виключено, що подію можуть кваліфікувати як теракт.

Також повідомляється, що в результаті стрілянини є загиблі, але точне число не називається. Головна столична лікарня "Рігшоспіталет" прийняла кількох поранених.