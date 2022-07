В результаті стрілянини в Копенгагені загинули кілька осіб

Як повідомила поліція, заарештований 22-річний данець, який підозрюється у стрілянині. Не виключено, що подію можуть кваліфікувати як теракт.

Також повідомляється, що в результаті стрілянини є загиблі, але точне число не називається. Головна столична лікарня "Рігшоспіталет" прийняла кількох поранених.

#Update: Just in - Other video footages of the suspect walking and running inside the fields shopping mall in #Copenhagen in #Denmark, walking with his deer rifle inside the mall, after looking searching and shooting for multiple victims. pic.twitter.com/475NS2Noae