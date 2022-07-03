В Копенгагене произошла стрельба в торговом центре. Есть раненые

В Копенгагене (Дания) произошла стрельба в торговом центре Fields. В результате инцидента есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В частности, полиция Дании сообщила, что несколько человек получили огнестрельные ранения в крупном торговом центре. Также известно, что один человек был задержан, подробная информация о нем пока не раскрывается.

По словам очевидцев, более 100 человек бросились к выходу из торгового центра, когда раздались первые выстрелы. Полиция призвала людей в здании ждать их прибытия внутри или держаться подальше от этого района.