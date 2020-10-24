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Унаслідок зіткнення автомобілів на трасі Київ-Чоп загинули троє людей

Львівська область, Субота 24 жовтня 2020 01:34
Унаслідок зіткнення автомобілів на трасі Київ-Чоп загинули троє людей
Фото: знак ДТП (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Львівській області внаслідок зіткнення автомобілів загинуло троє людей. Ще одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася сьогодні, 23 жовтня, о 19:35, на автодорозі Київ-Чоп, у селі Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, 32-річний водій автомобіля "Пежо" не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "Рено Сценік", за кермом якого перебував 65-річний житель Львова.

Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці загинули троє осіб - 73-річна пасажирка автомобіля "Рено", а також водій "Пежо" та його 34-річний пасажир. Водія легкового автомобіля "Рено" з травмами доставили до лікарні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Раніше у Харкові в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини.

Нагадаємо, у Львівській області у ДТП з двома автомобілями загинули дві людини.

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