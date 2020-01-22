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В результате шторма в Испании погиб украинец

Новости » Происшествия     22.01.2020 - 11:19
В результате шторма в Испании погиб украинец
Иллюстративное фото (NOAA via Getty Images)

Тело 55-летнего украинца обнаружили в провинции Валенсия

Одной из жертв обрушившегося на Испанию циклона "Глория" стал гражданин Украины. Об этом сообщает Europa Press.

Сообщается, что тело 55-летнего украинца было обнаружено в муниципалитете Каркайшент провинции Валенсия. На теле не было обнаружено следов насилия, поэтому в полиции предполагают, что причиной смерти стал именно обрушившийся шторм.

Ранее РБК-Украина писало, что в испанской Валенсии жертвами непогоды в результате шторма "Глория" стали пять человек.

Напомним, на Испанию обрушился сильный шторм "Глория". Власти пяти провинций объявили высокий уровень готовности к чрезвычайной ситуации. На восточном побережье страны порывы ветра достигали 130 километров в час. На море поднялись волны до 7 метров высотой. Особенно сильно ураган бушует в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.

Также РБК-Украина писало, что правительство Испании объявило чрезвычайное положение из-за ситуации с климатом, сделав первый официальный шаг к принятию мер по борьбе с изменением климата. Правительство в течение 100 дней направит в парламент свой законопроект о климате.

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