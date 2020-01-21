Испания объявила чрезвычайное положение из-за ситуации с климатом

Фото: непогода в Испании (twitter.com/mlnangalama)

Правительство в течение 100 дней направит в парламент свой законопроект о климате

Правительство Испании объявило чрезвычайное положение из-за ситуации с климатом, сделав первый официальный шаг к принятию мер по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В утвержденной Кабинетом министров декларации говорится, что левоцентристское социалистическое правительство в течение ста дней направит в парламент свое предлагаемое законодательство о климате. Цели правительства Испании совпадают с целями Евросоюза, включая сокращение чистых выбросов углерода до нуля к 2050 году.

Коалиционное правительство Испании хочет, чтобы к 2040 году до 95% электроэнергии средиземноморской страны поступало из возобновляемых источников. План также предусматривает устранение загрязнения автобусами и грузовиками и нейтрализацию выбросов для сельского хозяйства.

Детали плана должны быть обнародованы, когда предложенный законопроект направляется на утверждение в парламент.

В последние годы более двух десятков стран и десятки местных и региональных властей объявили чрезвычайную климатическую ситуацию.

Напомним, в конце августа г енеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите G7 во французском городе Биарриц, объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию". Он заявил, что 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.

Ранее ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США заявили, что прошедший июль оказался самым жарким месяцем за 140-летнюю историю исследований.