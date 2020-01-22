В результаті шторму в Іспанії загинув українець

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Тіло 55-річного українця виявили в провінції Валенсія

Однією з жертв циклону "Глорія", що обрушився на Іспанію став громадянин України. Про це повідомляє Europa Press.

Повідомляється, що тіло 55-річного українця було виявлено у муніципалітеті Каркайшент провінції Валенсія. На тілі не було виявлено слідів насильства, тому в поліції припускають, що причиною смерті став саме обрушився шторм.

Раніше РБК-Україна писало, що в іспанській Валенсії жертвами негоди в результаті шторму "Глорія" стали п'ять осіб.

Нагадаємо, на Іспанію обрушився сильний шторм "Глорія". Влада п'яти провінцій оголосили високий рівень готовності до надзвичайної ситуації. На східному узбережжі країни пориви вітру сягали 130 кілометрів на годину. На морі піднялися хвилі до 7 метрів заввишки. Особливо сильно ураган вирує у Валенсії, Аліканте, на Ібіці і Форментере.

Також РБК-Україна писало, що уряд Іспанії оголосив надзвичайний стан через ситуацію з кліматом, зробивши перший офіційний крок до прийняття заходів з боротьби зі зміною клімату. Уряд протягом 100 днів направить до парламенту свій законопроект про клімат.