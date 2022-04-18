В результате ракетных ударов во Львове пострадал 3-летний мальчик из Харькова

Сообщается, что мальчик вместе с мамой приехал из Харькова, чтобы спастись от войны. Сейчас ребенку оказали всю необходимую помощь. Угрозы для жизни нет.

Также еще 3 пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Кроме того, в результате обстрела 7 человек погибли.

"Это первые смерти мирных жителей на территории нашего города. Самому младшему погибшему 30 лет. Мы скорбим по погибшим, но должны иметь максимальную бдительность. Враг начинает звереть. Удары по гражданским объектам могут увеличиваться. Сегодня в Украине нет безопасных городов. Поэтому еще раз подчеркиваю, прошу всех жильцов - когда вы слышите сирену, пожалуйста, идите в укрытие!",- сказал мэр.