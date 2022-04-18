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Внаслідок ракетних ударів у Львові постраждав 3-річний хлопчик з Харкова

Внаслідок ракетний ударів у Львіві постраждав хлопчик (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові через ракетний удар російських військ загинуло сім людей та 11 постраждалих. Зокрема, серед постраждалих 3-річний хлопчик із Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

Повідомляється, що хлопчик разом з мамою приїхав з Харкова, щоб врятуватись від війни. Наразі дитині надали всю необхідну допомогу. Загрози для життя немає.

Також ще 3 постраждалих знаходяться у важкому стані в реанімації.

Окрім того, внаслідок обстрілу 7 людей загинуло.

"Це перші смерті мирних мешканців на території нашого міста. Наймолодшому загиблому 30 років. Ми сумуємо за загиблими, але повинні мати максимальну пильність. Ворог починає звіріти. Удари по цивільних об’єктах можуть збільшуватись. Сьогодні в Україні немає безпечних міст. Тому ще раз наголошую, прошу всіх мешканців - коли ви чуєте сирену, будь ласка, йдіть в укриття!", - сказав мер.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні російські війська вранці 18 квітня завдали п'ять ракетних ударів по Львову.

Також ми писали, що кількість жертв внаслідок ракетних обстрілів по Львову зросла до 7.

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