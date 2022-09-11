ua ru
Вс, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В результате ракетного удара по Харькову погиб работник предприятия, еще один получил травму

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 11 сентября 2022 23:36
В результате ракетного удара по Харькову погиб работник предприятия, еще один получил травму Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Артур Родивилов

В результате ракетной атаки оккупантов по Харькову погиб работник предприятия, еще один получил травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова.

Как уточнил Синегубов, в результате ударов по критической инфраструктуре Харькова погиб мужчина - работник предприятия. Спасатели продолжают поисковые работы.

На другом объекте в Чугуевском районе медики экстренной помощи госпитализировали 35-летнего мужчину. Работник получил взрывную травму.

В свою очередь Терехов рассказал, что в Харькове сложная ситуация после ракетного обстрела.

"Агрессор знал, куда бил, и бил фактически по мирному населению. Его целью сегодня было максимально досадить харьковчанам за успехи ВСУ на фронте. Не буду скрывать - последствия ракетных ударов тяжелые", - сообщил мэр.

По его словам, зарево пожара видит весь город.

ГСЧС, энергетики и другие коммунальные службы продолжают восстановительные работы.

Напомним, сегодня, 11 сентября, вечером в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдаются массовые проблемы с электроснабжением.

Всего сегодня вечером российские оккупанты выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них.

Один из ударов пришелся на крупнейшую в Украине харьковскую ТЭЦ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире