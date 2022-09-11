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Унаслідок ракетного удару по Харкову загинув працівник підприємства, ще один отримав травму

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Харків, Неділя 11 вересня 2022 23:36
Унаслідок ракетного удару по Харкову загинув працівник підприємства, ще один отримав травму Фото: окупанти завдали ракетного удару по Харкову (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Артур Родивилов

Унаслідок ракетної атаки окупантів по Харкову загинув працівник підприємства, ще один отримав травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олега Синєгубова і мера Харкова Ігоря Терехова.

Як уточнив Синєгубов, в результаті ударів по критичній інфраструктурі Харкова загинув чоловік - працівник підприємства. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

На іншому об'єкті в Чугуївському районі медики екстреної допомоги госпіталізували 35-річного чоловіка. Працівник отримав вибухову травму.

Своєю чергою Терехов розповів, що в Харкові складна ситуація після ракетного обстрілу.

"Агресор знав, куди бив, і бив фактично по мирному населенню. Його метою сьогодні було максимально досадити харків'янам за успіхи ЗСУ на фронті. Не буду приховувати - наслідки ракетних ударів важкі", - повідомив мер.

За його словами, заграву пожежі бачить все місто.

ДСНС, енергетики та інші комунальні служби продовжують відновлювальні роботи.

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, ввечері в Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях спостерігаються масові проблеми з електропостачанням.

Всього сьогодні ввечері російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.

Один з ударів припав на найбільшу в Україні харківську ТЕЦ.

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