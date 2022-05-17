В результате ракетного удара по Десне погибли 8 человек. Еще 12 ранены
Утром 17 мая 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по поселку Десна (Черниговская область). В результате погибли 8 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Сообщается, что по данным Главного управления ГСЧС в Черниговской области, по состоянию на 12:00 известно о гибели 8 человек, еще 12 получили ранения.
Отметим, в Десне базируется 169-й учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Пока неизвестно, были ли попадания в военные объекты.
Напомним, ранее начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в ходе ракетной атаке по Десне было много погибших и раненых. На месте работали спасатели и правоохранительные органы.
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