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В результате ракетного удара по Десне погибли 8 человек. Еще 12 ранены

Новина українською →
Десна, Вторник 17 мая 2022 13:54
В результате ракетного удара по Десне погибли 8 человек. Еще 12 ранены Фото: ракетный удар по Десне унес жизни 8 человек (facebook.com)
Автор: Александр Мороз

Утром 17 мая 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по поселку Десна (Черниговская область). В результате погибли 8 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сообщается, что по данным Главного управления ГСЧС в Черниговской области, по состоянию на 12:00 известно о гибели 8 человек, еще 12 получили ранения.

Отметим, в Десне базируется 169-й учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Пока неизвестно, были ли попадания в военные объекты.

Напомним, ранее начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в ходе ракетной атаке по Десне было много погибших и раненых. На месте работали спасатели и правоохранительные органы.

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