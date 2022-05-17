ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В результаті ракетного удару по Десні загинули 8 осіб. Ще 12 поранені

Новость на русском →
Десна, Вівторок 17 травня 2022 13:54
В результаті ракетного удару по Десні загинули 8 осіб. Ще 12 поранені Фото: ракетний удар по Десні забрав життя 8 осіб (facebook.com)
Автор: Олександр Мороз

Вранці 17 травня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по селищу Десна (Чернігівська область). В результаті загинули 8 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повідомляється, що за даними Головного управління ДСНС у Чернігівській області, станом на 12:00 відомо про загибель 8 осіб, ще 12 отримали поранення.

Зазначимо, у Десні базується 169-й навчальний центр Сухопутних військ Збройних сил України. Поки невідомо, чи були попадання у військові об'єкти.

Нагадаємо, раніше начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що в ході ракетної атаки по Десні було багато загиблих і поранених. На місці працювали рятувальники та правоохоронні органи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская область Війна Росії проти України
NEWS
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
DAILY
"Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський "Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси