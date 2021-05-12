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В результате ракетного обстрела Израиля госпитализированы более 200 человек

Автор: РБК-Украина

В Израиле больницы в центре и на юге страны оказали медицинскую помощь более 200 пострадавшим. Ранения люди получили в результате ракетного обстрела из Сектора Газы или инцидентов с применением насилия, произошедших во вторник вечером.

Об этом сообщает Haaretz.

Так, семь человек попали в больницы в тяжелом состоянии.

В Медицинский центр Вольфсон госпитализированы четыре пациента в критическом состоянии, в том числе пятилетняя девочка, которая получила ранение в результате ракетного удара.

В медицинском центре "Рамбам" 84-летний мужчина в тяжелом состоянии был ранен при поджоге гостиницы в Акко.

В медицинском центре Галил в Нагарии оказали медицинскую помощь четверым полицейским, которые были ранены в результате забрасывания камнями во время демонстрации в Акко.

Напомним, ракетные обстрелы между Израилем и Палестиной длятся вторые сутки. Все что известно за ночь - в материале РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что по Израилю выпустили более тысячи ракет с начала обострения из сектора Газа.

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