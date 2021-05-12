В результаті ракетного обстрілу Ізраїлю госпіталізовано понад 200 осіб

Так, семеро людей потрапили в лікарні у важкому стані.

У медичний центр Вольфсон госпіталізовані чотири пацієнти в критичному стані, в тому числі п'ятирічна дівчинка, яка отримала поранення в результаті ракетного удару.

У медичному центрі "Рамбам" 84-річний чоловік у важкому стані був поранений при підпалі готелю в Акко.

У медичному центрі Галіл в Нагарії надали медичну допомогу чотирьом поліцейським, які були поранені в результаті закидання камінням під час демонстрації в Акко.