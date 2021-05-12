Израиль уничтожает полицейские участки по всему Сектору Газа: палестинцы пожаловались на атаки
Израиль уничтожает полицейские участки по всему Сектору Газа. Главный штаб полиции также разрушен.
Об этом сообщает Times of Israel.
По словам очевидцев, израильские военно-воздушные силы сегодня утром нанесли серию авиаударов по Сектору Газа. В результате атак десятки полицейских и охранных объектов были разрушены.
Очевидцы сообщают, что над Сектором Газа образовалась стена темно-серого дыма. Наблюдатели в Газе отмечают, что это один из самых тяжелых израильских ударов за всю историю.
Также ХАМАС заявляет, что его главный штаб полиции был разрушен военно-воздушными силами Израиля.
Напомним, ракетные обстрелы между Израилем и Палестиной не утихают всю ночь. Все началось с обстрела Тель-Авива и других городов в центре и на юге Израиля.
Ранее сообщалось, что Израиль ответил взаимностью на атаки Сектора Газа. В результате обстрела были уничтожены лидеры ХАМАС.