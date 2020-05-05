В Харькове эвакуировали 19 жителей многоэтажки из-за пожара в доме

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пожар произошел из-за электроприборов и аккумуляторов в подвальном помещении

В Харькове, по улице Конституции, произошел пожар в многоквартирном доме, из-за чего спасатели эвакуировали 19 жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сообщение о пожаре поступило 5 мая ночью. Возгорание возникло в помещении частной мастерской, расположенной в подвальном помещении 5-этажного жилого дома.

По приезду спасатели установили, что в помещении горят аккумуляторные батареи и другие электроприборы. Площадь пожара составила около 10 кв.м.

"Из-за сильного задымления лестничной клетки пожарным пришлось выводить на свежий воздух 9 жителей жилого дома, из них 2 детей. Кроме того было эвакуировано наружу 10 человек", - говорится в сообщении.

Через 2 часа после приезда пожар удалось ликвидировать. В результате обошлось без пострадавших. Причина возгорания и нанесенный ущерб еще устанавливаются.

Напомним, 10 апреля в Харькове произошел пожар в 9-этажном жилом доме. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек.

Также РБК-Украина писало, что в Днепре произошел масштабный пожар на предприятии по заготовке металлов. Огнем было повреждено помещение общей площадью 1000 квадратных метров. Пожар тушили более 5 часов.