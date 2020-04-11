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В Днепре произошел пожар на предприятии

Новости » Происшествия     11.04.2020 - 08:57
В Днепре произошел пожар на предприятии
Фото с места возгорания (dsns.gov.ua)

Пожар, который возник по неизвестной причине, тушили более 5 часов

В пятницу вечером в Днепре произошел пожар на предприятии по заготовке металлов, в результате чего повреждены помещения общей площадью 1000 квадратных метров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар произошел на улице Днепросталевской Индустриального района города. Пожар тушили более 5 часов

"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на территории предприятия по заготовке лома и отходов черных и цветных металлов. Горели два здания, а также вторичное сырье и пластиковые отходы внутри и снаружи зданий. Из-за большой площади возгорания сразу объявлен повышенный номер вызова. Пожар локализован в 19:55 и ликвидирован в 01:15", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огнем была уничтожена крыша двухэтажного здания, вторичное сырье на открытой территории, пластиковые отходы и стены здания складского помещения общей площадью 1000 кв.м.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара пока неизвестна.

Также РБК-Украина писало, что 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, однако позже распространился на территории почти 100 га.

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