В результате обстрелов на Донбассе ранены двое военных и житель Чермалыка

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Уничтожены два окупанта и грузовик боевиков

В районе проведения операции Объединенных сил 26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Боевики обстреливали украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела из стрелкового оружия формированиями Российской Федерации Чермалыка ранен местный житель.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил: трижды вблизи Авдеевки; четыре раза возле населенного пункта Павлополь; дважды вблизи населенного пункта Пески; дважды из противотанковых ракетных комплексов - в районе населенных пунктов Опытное и Марьинка; из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле Опытного; также обстрелам подверглись позиции в районе Чермалыка, Гнутово и Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник пять раз обстрелял позиции наших подразделений: возле Луганского, Крымского, Светлодарска и Станицы Луганской.

По данным разведки, 26 апреля двое оккупантов были уничтожены, четверо - ранены. Также украинские военнослужащие уничтожили грузовик боевиков.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Новоселовки Второй и Широкино.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил 27 апреля нет.

Напомним, специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что на протяжении прошлого года число жертв среди мирного населения на Донбассе сократилось в два раза по сравнению с 2017 годом.