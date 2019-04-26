ОБСЕ констатирует сокращение наполовину числа гражданских жертв на Донбассе

Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)

Эта тенденция сохраняется

Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что на протяжении прошлого года число жертв среди мирного населения на Донбассе сократилось в два раза по сравнению с 2017 годом. Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН в четверг.

Сайдик также отметил, что тенденция снижения жертв среди гражданских продолжается.

"Число гражданских жертв сократилось в прошлом году наполовину по сравнению с 2017 годом. К счастью, эта тенденция продолжается. Количество пострадавших от оружейных артобстрелов также существенно сократилось. В то же время проблема мин, невзорвавшихся боеприпасов усугубляется", - сказал он.

Ранее сообщалось, что со времени последнего объявления перемирия в честь 8 марта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала более 50 тысяч нарушений.

РБК-Украина писало, что за два года более 56 гражданских лиц погибли, а 158 получили ранения в результате срабатывания мин и боеприпасов, которые не взорвались.

Напомним, 25 апреля Совбез ООН провел экстренное заседание из-за решения России упростить выдачу российских паспортов на территории окупированого Донбасса.