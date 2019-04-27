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У результаті обстрілів на Донбасі поранено двох військових та мешканця Чермалика

Новини » Надзвичайні події    27.04.2019 - 07:45
У результаті обстрілів на Донбасі поранено двох військових та мешканця Чермалика
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Знищено двох окупантів та вантажівку бойовиків

У районі проведення операції Об’єднаних сил 26 квітня збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню, поранено двох українських віськовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Бойовики обстрілювали українські позиції з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу зі стрілецької зброї формуваннями Російської Федерації Чермалика поранено місцевого мешканця.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації 18 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: тричі поблизу Авдіївки; чотири рази біля населеного пункту Павлопіль; двічі поблизу населеного пункту Піски; двічі з протитанкових ракетних комплексів - в районі населених пунктів Опитне і Мар'їнка; з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї - біля Опитного; також обстрілів зазнали позиції у районі Чермалика, Гнутового та Широкина.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник п'ять разів обстріляв позиції наших підрозділів: біля Луганського, Кримського, Світлодарська та Станиці Луганської.

За даними розвідки, 26 квітня двох окупантів було знищено, чотирьох - поранено. Також українські військовослужбовці знищили вантажівку бойовиків.

Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування "Схід" біля Новоселівки Другої та Широкина.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил 27 квітня немає.

Нагадаємо, спеціальний представник ОБСЄ Мартин Сайдік заявив, що протягом минулого року кількість жертв серед мирного населення на Донбасі скоротилася вдвічі порівняно з 2017 роком.

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