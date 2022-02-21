В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб мирный житель

В результате обстрела поселка Новолуганское Донецкой области погиб мирный житель. Известно, что это мужчина 1970 года рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.

Фото: в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб мирный житель (facebook.com/pavlokyrylenko)

"В результате обстрела погиб гражданский человек, данные о нем уточняются", - добавил Кириленко, уточнив, что погибший - мужчина 1970 года рождения.

По оперативной данным, в результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, поселок остался без света и отопления, перебит газопровод.

"Только что боевики обстреляли поселок городского типа Новолуганское", - написал в Facebook глава ОДА.

Напомним, с начал текущих суток боевики на Донбассе более 50 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 45 - с применением запрещенного вооружения.

Отметим, сегодня из-за обстрелов в Луганской области пришлось остановить работу тепловой электростанции в городе Счастье.