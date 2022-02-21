В результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув мирний житель

В результаті обстрілу селища Новолуганське Донецької області загинув мирний житель. Відомо, що це чоловік 1970 року народження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка.
"Щойно бойовики обстріляли селище міського типу Новолуганське", - написав у Facebook голова ОДА.
За оперативними даними, внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури, селище залишилося без світла та опалення, перебито газопровід.
"Внаслідок обстрілу загинула цивільна людина, дані про неї уточнюються", - додав Кириленко, уточнивши, що загиблий - чоловік 1970 року народження.
Фото: внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі загинув мирний житель (facebook.com/pavlokyrylenko)
Нагадаємо, з початку поточної доби бойовики на Донбасі понад 50 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 45 - із застосуванням забороненого озброєння.
Зазначимо, сьогодні через обстріл у Луганській області довелося зупинити роботу теплової електростанції у місті Щастя.