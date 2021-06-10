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В результате обстрела украинских позиций на Донбассе один военный получил ранение

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 10 июня, боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных. В результате один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"В результате обстрела один украинский военнослужащий получил пулевое ранение", - отмечается в сообщении.

Его состояние оценивается как средней тяжести. Военный оперативно направлен в медучреждение, где ему оказывают помощь.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины. Обстрел позиций ООС произошел в районе населенного пункта Староигнатовка.

"О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - уточнили в оперативно-тактической группировке.

Напомним, за прошедшие сутки, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Отметим, за минувшие сутки, 8 июня, боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Как сообщало РБК-Украина, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в течение минувших суток 76 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

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