RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В результаті обстрілу українських позицій на Донбасі один військовий отримав поранення

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 10 червня, бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових. В результаті один український військовий отримав поранення.

Про це повідомила прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

"В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав кульове поранення", - наголошується в повідомленні.

Його стан оцінюється як середньої тяжкості. Військовий оперативно спрямований в медустанову, де йому надають допомогу.

На місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗС України. Обстріл позицій ООС стався в районі населеного пункту Староігнатовка.

"Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - уточнили в оперативно-тактичному угрупованні.

Нагадаємо, за минулої доби, 9 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації тричі порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Відзначимо, за минулу добу, 8 червня, бойовики шість разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Як повідомляло РБК-Україна, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 76 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООС