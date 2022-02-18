В результате обстрела Старогнатовки на Донбассе тяжело ранен военнослужащий ВСУ

В результате обстрела пророссийскими боевиками Старогнатовки на Донбассе тяжелое ранение получил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). Полиция квалифицировала случившееся как террористический акт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.
"В результате минометных обстрелов села Старогнатовка тяжело ранен солдат ВСУ", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что это происшествие предварительно квалифицировано как террористический акт (ч. 2 ст. 258 УК Украины).
Отмечается, что полиция Донецкой области документирует последствия обстрелов 20 населенных пунктов. В настоящее время без электричества остаются 30 жителей Новоселовки-2, 600 - Новобахмутовки и 800 - Верхнеторецкого. Также частично обесточено село Старогнатовка.
По данным фактам открыты уголовные дела по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Фото: полиция документирует обстрелы населенных пунктов на Донбассе (dn.npu.gov.ua)
Напомним, с начала текущих суток боевики 45 раз нарушили режим прекращения огня. Обстреляны более 20 населенных пунктов на Донбассе.
Отметим, массовые обстрелы на Донбассе продолжаются уже второй день. Последние подробности - в материале РБК-Украина.