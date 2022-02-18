В результаті обстрілу Старогнатівки на Донбасі важко поранений військовослужбовець ЗСУ

"В результаті мінометних обстрілів села Старогнатівка важко поранений солдат ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці додали, що ця подія попередньо кваліфікована як терористичний акт (ч. 2 ст. 258 КК України).

Зазначається, що поліція Донецької області документує наслідки обстрілів 20 населених пунктів. В цей час без електрики залишаються 30 жителів Новоселівки-2, 600 - Новобахмутівки і 800 - Верхньоторецького. Також частково знеструмлено село Старогнатівка.

За даними фактами відкриті кримінальні справи за ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

Фото: поліція документує обстріли населених пунктів на Донбасі (dn.npu.gov.ua)