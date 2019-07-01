В результате обстрела в Дамаске погибли четыре мирных жителя

В результате ракетного обстрела Дамаска и Хомса Израилем погибли четыре мирных жителя. Об этом сообщило агенство SANA

Отмечается, что среди погибших - ребенок. Помимо этого сообщается, что 21 человек получил ранения.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером в сирийской столице Дамаске были слышны взрывы. Согласно местным сообщениям, противовоздушная оборона Сирии использовала "вражеские ракеты", направленные против авиабазы Аль-Меззех. На авиабазе находится штаб-квартира разведки ВВС. В прошлом она подвергалась нескольким предполагаемым авиаударам.

Напомним, несколько дней назад Израиль ударил ракетами по военному аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс. Сирийские ПВО смогли уничтожить две ракеты, однако остальные достигли цели.

Ранее РБК-Украина писало, что войска режима Башара Асада обстреляли из артиллерии наблюдательный пункт вооруженных сил Турции в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.