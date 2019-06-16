В Сирии войска Асада обстреляли турецких военных

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Турецкие военные нанесли удар в ответ

Войска режима Башара Асада обстреляли из артиллерии наблюдательный пункт вооруженных сил Турции в зоне деэскалации на северо-западе Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщается, правительственные войска из артиллерии и минометов обстреляли турецкий наблюдательный пункт в сирийском районе Мурак. Обстрел был преднамеренным и велся из района Талль Базан, который контролируют сторонники Асада.

Отмечается, что в результате обстрела были повреждены часть оборудования и снаряжение наблюдательного пункта. В ответ на обстрел турецкие военные нанесли удар из тяжелого вооружения по позициям сил Асада.

Напомним, ранее Сирия заявила о ракетном обстреле со стороны Израиля. Обстрел пришелся на район Телль-эль-Хара в южной части Сирии. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

РБК-Украина писало, что в результате удара российской авиации в Сирии погибли по меньшей мере 25 человек, большинство из них - гражданские. Атаке подверглось мирное поселение Джабал в провинции Идлиб и населенные пункты Хан-Шейхун, Кфар-Батих.

Кроме того, 28 мая израильская армия обстреляла сирийские позиции противовоздушной обороны в ответ на обстрел израильского военного самолета.