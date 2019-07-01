В Дамаске прогремели мощные взрывы

Фото: место происшествия (скриншот)

Атака была нацелена на авиабазу

В воскресенье вечером в сирийской столице Дамаске были слышны взрывы.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Согласно местным сообщениям, противовоздушная оборона Сирии использовала "вражеские ракеты", направленные против авиабазы Аль-Меззех.

На авиабазе находится штаб-квартира разведки ВВС и ее тюрьма. В прошлом она подвергся нескольким предполагаемым авиаударам.

Ранее сообщалось, что Израиль ударил ракетами по военному аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс. Сирийские ПВО смогли уничтожить две ракеты, однако остальные достигли цели.

РБК-Украина писало, что не менее 11 мирных жителей погибли и еще 15 получили ранения в результате обстрела вооруженными бандформированиями селения Эль-Вадихи к югу от Алеппо (360 км от Дамаска). Обстрелы по населенному пункту велись из реактивных систем залпового огня.