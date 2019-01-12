В результате непогоды в Европе погибли более 20 человек

Иллюстративное фото (DPA)

Количество жертв непогоды в Европе достигло 21

В результате непогоды и сильных снегопадов, которые больше недели продолжаются в некоторых странах Европы, погиб по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, в пятницу, 11 января, жертвами непогоды стали по меньшей мере 4 человека. По данным Красного Креста, в Болгарии в результате лавины, которая сошла в горах Пирин, погибли 2 сноубордиста.

Отмечается, что в Германии погиб водитель снегоочистительной машины, которая упала в реку.

Кроме того, в Албании во время ремонта поврежденных линий передач погиб работник электроэнергетической службы.

Напомним, ранее сообщалось, что в восточной Швейцарии на отель Sаntis в Швегальпи обрушилась лавина, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека.

Отметим, 4 января в северной Норвегии в регионе Тромс в результате схода лавины, возможно, погибли четверо туристов, которые считаются пропавшими без вести.

РБК-Украина писало, что в Карпатах в ближайшие дни ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).