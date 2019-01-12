ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В результате непогоды в Европе погибли более 20 человек

Новости » Происшествия    12.01.2019 - 12:43
В результате непогоды в Европе погибли более 20 человек
Иллюстративное фото (DPA)

Количество жертв непогоды в Европе достигло 21

В результате непогоды и сильных снегопадов, которые больше недели продолжаются в некоторых странах Европы, погиб по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, в пятницу, 11 января, жертвами непогоды стали по меньшей мере 4 человека. По данным Красного Креста, в Болгарии в результате лавины, которая сошла в горах Пирин, погибли 2 сноубордиста.

Отмечается, что в Германии погиб водитель снегоочистительной машины, которая упала в реку.

Кроме того, в Албании во время ремонта поврежденных линий передач погиб работник электроэнергетической службы.

Напомним, ранее сообщалось, что в восточной Швейцарии на отель Sаntis в Швегальпи обрушилась лавина, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека.

Отметим, 4 января в северной Норвегии в регионе Тромс в результате схода лавины, возможно, погибли четверо туристов, которые считаются пропавшими без вести.

РБК-Украина писало, что в Карпатах в ближайшие дни ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Синоптики предупредили об осложнении погодных условий В Украине из-за непогоды ограничено движение транспорта в двух областях
Новости Украины ГидрометцентрЕвропа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь