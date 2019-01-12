В результаті негоди в Європі загинули більше 20 людей

Ілюстративне фото (DPA)

Кількість жертв негоди в Європі досягла 21

В результаті негоди та сильних снігопадів, які більше тижня тривають у деяких країнах Європи, загинула щонайменше 21 людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, у п'ятницю, 11 січня, жертвами негоди стали щонайменше 4 людини. За даними Червоного Хреста, у Болгарії внаслідок лавини, яка зійшла у горах Пірин, загинули 2 сноубордисти.

Зазначається, що у Німеччині загинув водій снігоочисної машини, яка впала у річку.

Крім того, у Албанії під час ремонту пошкоджених ліній передач загинув працівник електроенергетичної служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у східній Швейцарії на готель Sаntis в Швегальпі обрушилася лавина, в результаті чого постраждали щонайменше три людини.

Відзначимо, 4 січня в північній Норвегії в регіоні Тромс в результаті сходження лавини, можливо, загинули четверо туристів, які вважаються зниклими без вісті.

РБК-Україна писало, що в Карпатах у найближчі дні очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).