В результате наводнений в Нигере пострадали десятки тысяч человек, 35 погибли

Власти страны заявили в субботу, что 20 человек погибли в результате обрушения своих домов, 15 утонули и 24 были ранены. Также были идентифицированы около 26 532 пострадавших.

Согласно этим официальным данным, наиболее пострадавшими регионами являются Маради на юго-востоке (10 погибших), Агадес на севере пустыни (10 погибших) и столица Ниамей (8 погибших).

Также сообщается о том, что стихия нанесла немалый ущерб: разрушено более 2500 домов и хижин, повреждено около 50 школьных классов, мечетей, магазинов и зернохранилищ. Погибли также 708 голов крупного рогатого скота.

Сезон дождей в Нигере обычно длиться недолго - до трех месяцев, но даже за это короткое время от него страдают тысячи людей. По данным ООН, в 2020 году в результате наводнения погибло 73 человека и возник гуманитарный кризис, в котором нуждались 2,2 миллиона человек. В 2019 году погибли 57 человек.