В результаті повеней в Нігері постраждали десятки тисяч людей, 35 загинули

Влада країни заявила в суботу, що 20 людей загинули в результаті обвалення своїх будинків, 15 потонули і 24 були поранені. Також було ідентифіковано близько 26 532 постраждалих.

Згідно з цими офіційними даними, найбільш постраждалими регіонами є Мараді на південному сході (10 загиблих), Агадес на півночі пустелі (10 загиблих) і столиця Ніамей (8 загиблих).

Також повідомляється про те, що стихія завдала чималої шкоди: зруйновано понад 2500 будинків і хатин, пошкоджено близько 50 шкільних класів, мечетей, магазинів і зерносховищ. Загинули також 708 голів великої рогатої худоби.

Сезон дощів в Нігері зазвичай тривати недовго - до трьох місяців, але навіть за цей короткий час від нього страждають тисячі людей. За даними ООН, у 2020 році в результаті повені загинуло 73 людини і виникла гуманітарна криза, в якій потребували 2,2 мільйона осіб. У 2019 році загинули 57 осіб.