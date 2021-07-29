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В результате лесных пожаров в Анталии погибло три человека

Автор: Инна Собора

Жертвами лесных пожаров в турецкой Анталии стали минимум три человека. Пожары раскинулись вблизи города Манавгате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CorrespondentTR.

В больницы из-за пожаров попали 58 человек. Всего известно о 122 пострадавших.

"На данный момент 3 человека погибли в результате пожара в Анталии/Манавгате", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в турецком городе Манавгат района Анталии вспыхнул лесной пожар. Жителей трех микрорайонов эвакуировали.

Ранее сообщалось, что пострадали по меньшей мере 53 человека.

В МИД на запрос РБК-Украина сообщили, что украинцев среди пострадавших нет.

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