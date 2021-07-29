В результате лесных пожаров в Анталии погибло три человека

Жертвами лесных пожаров в турецкой Анталии стали минимум три человека. Пожары раскинулись вблизи города Манавгате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CorrespondentTR.
В больницы из-за пожаров попали 58 человек. Всего известно о 122 пострадавших.
"На данный момент 3 человека погибли в результате пожара в Анталии/Манавгате", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера в турецком городе Манавгат района Анталии вспыхнул лесной пожар. Жителей трех микрорайонов эвакуировали.
Ранее сообщалось, что пострадали по меньшей мере 53 человека.
В МИД на запрос РБК-Украина сообщили, что украинцев среди пострадавших нет.