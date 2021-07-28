В Анталии в результате лесного пожара пострадали более 50 человек
Фото: в Анталии вспыхнули лесные пожары (twitter.com/pusholder)
В Анталии в результате лесного пожара пострадали по меньше мере 53 человека. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.
47 пострадавших находятся на кислородной терапии. После нее они будут выписаны из медучреждений.
Также у одного гражданина 30% ожога тела, а у другого сломана нога.
Также при тушении возгорания одна пожарная машина перевернулась, водитель получил тяжелые ранения.
Напомним, сегодня в турецком городе Манавгат района Анталии вспыхнул лесной пожар. Жителей трех микрорайонов эвакуировали.