В Анталии в результате лесного пожара пострадали более 50 человек

В Анталии в результате лесного пожара пострадали по меньше мере 53 человека. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV .

47 пострадавших находятся на кислородной терапии. После нее они будут выписаны из медучреждений.

Также у одного гражданина 30% ожога тела, а у другого сломана нога.

Также при тушении возгорания одна пожарная машина перевернулась, водитель получил тяжелые ранения.