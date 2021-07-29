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В результаті лісових пожеж в Анталії загинуло три людини

Автор: Инна Собора

Жертвами лісових пожеж в турецькій Анталії стали мінімум три людини. Пожежі розкинулися поблизу міста Манавгат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CorrespondentTR.

У лікарні через пожежі потрапили 58 осіб. Всього відомо про 122 постраждалих.

"На даний момент 3 людини загинули в результаті пожежі в Анталії / Манавгат", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора в турецькому місті Манавгат району Анталії спалахнула лісова пожежа. Мешканців трьох мікрорайонів евакуювали.

Раніше повідомлялося, що постраждали щонайменше 53 людини.

У МЗС на запит РБК-Україна повідомили, що українців серед постраждалих немає.

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пожежаАнталія