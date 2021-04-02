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В результате крушения поезда на Тайване погибли уже более 50 человек

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 18:11
В результате крушения поезда на Тайване погибли уже более 50 человек Фото: крушение поезда (скриншот видео, facebook.com/hualienfastnews1)
Автор: Инна Собора

Число жертв в результате крушения поезда на Тайване превысило 50 человек. Еще 146 людей попали в больницы.

Об этом пишет DW.

Поезд сошел с рельсов, когда ехал через тоннель в восточной части острова. Некоторые вагоны врезались в стены тоннеля.

Людей из поезда доставали спасатели. Четыре вагона были сильно повреждены, а доступ к ним был затруднен.

Всего в поезде находилось 490 пассажиров. Среди жертв аварии один гражданин Франции

Катастрофа произошла из-за грузовика без водителя, который выкатился с близлежащей стройки на рельсы перед выездом из тоннеля.

Ранее сообщалось, что эта авария стала крупнейшей железнодорожной катастрофой на острове по крайней мере за четыре десятилетия.

Напомним, ранее в Египте столкнулись два пассажирских поезда. В результате инцидента погибли более 30 человек.

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