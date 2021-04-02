В результате крушения поезда на Тайване погибли уже более 50 человек

Число жертв в результате крушения поезда на Тайване превысило 50 человек. Еще 146 людей попали в больницы.

Об этом пишет DW .

Поезд сошел с рельсов, когда ехал через тоннель в восточной части острова. Некоторые вагоны врезались в стены тоннеля.

Людей из поезда доставали спасатели. Четыре вагона были сильно повреждены, а доступ к ним был затруднен.

Всего в поезде находилось 490 пассажиров. Среди жертв аварии один гражданин Франции

Катастрофа произошла из-за грузовика без водителя, который выкатился с близлежащей стройки на рельсы перед выездом из тоннеля.