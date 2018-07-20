В результате крушения лодки на реке Миссури в США погибли 13 человек

Еще четыре человека числятся пропавшими без вести

В США 13 туристов погибли в результате крушения экскурсионного автобуса из-за непогоды на реке Миссури. Об этом сообщает издание USA Today.

Ранее сообщалось об 11 погибших, однако после возобновления спасательной операции на рассвете были найдены тела еще двух пассажиров.

Указано, что еще четыре человека числятся пропавшими без вести, семь человек пострадали. Всего на борту был 31 пассажир.

По данным газеты, семь пассажиров госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии.

Местный шериф сообщил, что на реке было две лодки, и они пытались вернуться на берег, однако это удалось только одной.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп выразил соболезнование семьям и друзьям погибших.

Напомним, в США на озере Тейбл Рок в штате Миссури перевернулась прогулочная лодка с 31 пассажиром на борту. Инцидент произошел примерно вечером, 19 июля. Сильные грозы, что сопровождались ветром со скоростью до 60 миль в час, скорее всего стали причиной крушения лодки. Эрик Нильсен, представитель пожарной охраны, сообщил NBC News, что среди пассажиров на борту лодки были дети.