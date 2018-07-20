В Миссури перевернулась прогулочная лодка с 31 пасажиром, есть погибшие

Новости Происшествия 20.07.2018 - 06:36
Иллюстративное фото (pbs.twimg.com)
Иллюстративное фото (pbs.twimg.com)

Причиной крушения лодки в Миссури стала гроза и сильный ветер

В Соединенных Штатах Америки (США) на озере Тейбл Рок в штате Миссури перевернулась прогулочная лодка с 31 пассажиром на борту. По меньшей мере восемь человек погибли, передает NBC News.

Сообщается, что по данным местных спасателей, в результате происшествия точное число погибших уточняется. Сейчас известно о восьми погибших.

Инцидент произошел примерно в 7 часов вечера (по местному времени) 19 июля 2018. Сильные грозы, что сопровождались ветром со скоростью до 60 миль в час, скорее всего стали причиной крушения лодки.

Спасатели  достали уже семь людей и направил их в больницы. Поисковые операции продолжаются для остальных пропавших.

Эрик Нильсен, представитель пожарной охраны, сообщил NBC News, что среди пассажиров на борту лодки были дети.

Напомним, 18 июля 2018 года у побережья северного Кипра затонула лодка со 150 мигрантами на борту, в результате чего погибло 19 человек.

У берегов Кипра затонула лодка с мигрантами, погибло 19 человек В Индонезии утонул паром, погибло 34 человека
Теги:  крушение,  пассажиры,  лодка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС