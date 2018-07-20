В Миссури перевернулась прогулочная лодка с 31 пасажиром, есть погибшие

Причиной крушения лодки в Миссури стала гроза и сильный ветер

В Соединенных Штатах Америки (США) на озере Тейбл Рок в штате Миссури перевернулась прогулочная лодка с 31 пассажиром на борту. По меньшей мере восемь человек погибли, передает NBC News.

Сообщается, что по данным местных спасателей, в результате происшествия точное число погибших уточняется. Сейчас известно о восьми погибших.

Инцидент произошел примерно в 7 часов вечера (по местному времени) 19 июля 2018. Сильные грозы, что сопровождались ветром со скоростью до 60 миль в час, скорее всего стали причиной крушения лодки.

Спасатели достали уже семь людей и направил их в больницы. Поисковые операции продолжаются для остальных пропавших.

Эрик Нильсен, представитель пожарной охраны, сообщил NBC News, что среди пассажиров на борту лодки были дети.

At least 8 dead and others missing after boat carrying 31 capsizes in stormy weather on Missouri lake, authorities say https://t.co/Dw0NHWrOzF — NBC News (@NBCNews) July 20, 2018

Напомним, 18 июля 2018 года у побережья северного Кипра затонула лодка со 150 мигрантами на борту, в результате чего погибло 19 человек.