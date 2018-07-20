В результаті аварії човна на річці Міссурі у США загинули 13 осіб

Ще чотири людини вважаються зниклими без вести

У США 13 туристів загинули в результаті аварії екскурсійного автобуса через негоду на річці Міссурі. Про це повідомляє видання USA Today.

Раніше повідомлялося про 11 загиблих, однак після відновлення рятувальної операції на світанку були знайдені тіла ще двох пасажирів.

Зазначено, що ще чотири людини вважаються зниклими безвісти, сім осіб постраждали. Всього на борту був 31 пасажир.

За даними газети, сім пасажирів госпіталізовані, двоє з них у важкому стані.

Місцевий шериф повідомив, що на річці було два човни, і вони намагалися повернутися на берег, проте це вдалося лише одній.

Відзначимо, що раніше президент США Дональд Трамп висловив співчуття сім'ям і друзям загиблих.

Нагадаємо, в США на озері Тейбл Рок в штаті Міссурі перекинувся човен з 31 пасажиром на борту. Інцидент стався приблизно ввечері, 19 липня. Сильні грози, що супроводжувалися вітром зі швидкістю 60 миль на годину, швидше за все стали причиною аварії човна. Ерік Нільсен, представник пожежної охорони, повідомив NBC News, що серед пасажирів на борту човна були діти.