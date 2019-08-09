В Житомирской области в ДТП с маршруткой пострадали 24 человека

Авария произошла вблизи села Тетеревка
В Житомирской области на автодороге столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в результате чего травмы получили 24 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
По информации правоохранителей, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и 21 пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки, погибших нет.
"9 августа около 13.10 в полицию поступило сообщение о ДТП вблизи села Тетеревка Житомирского района. На автодороге столкнулись микроавтобус и автомобиль БМВ, в результате чего травмы получили 24 человека. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся", - говорится в сообщении.
Напомним, в Луганской области возле Станицы Луганской на трассе столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате чего пострадали восемь человек.
Как РБК-Украина сообщало, 20 июля в Харьковской области произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Экипаж в составе двух сотрудников полиции, который ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" двигался автомобиль Ford, который не пропустил полицейский автомобиль, в результате чего произошло лобовое столкновение.