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В Житомирской области в ДТП с маршруткой пострадали 24 человека

Новости » Происшествия    09.08.2019 - 15:26
В Житомирской области в ДТП с маршруткой пострадали 24 человека
Фото: место ДТП (zt.npu.gov.ua)

Авария произошла вблизи села Тетеревка

В Житомирской области на автодороге столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в результате чего травмы получили 24 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По информации правоохранителей, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и 21 пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки, погибших нет.

"9 августа около 13.10 в полицию поступило сообщение о ДТП вблизи села Тетеревка Житомирского района. На автодороге столкнулись микроавтобус и автомобиль БМВ, в результате чего травмы получили 24 человека. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся", - говорится в сообщении.

 
Фото: место ДТП (zt.npu.gov.ua)

Напомним, в Луганской области возле Станицы Луганской на трассе столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате чего пострадали восемь человек.

Как РБК-Украина сообщало, 20 июля в Харьковской области произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Экипаж в составе двух сотрудников полиции, который ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" двигался автомобиль Ford, который не пропустил полицейский автомобиль, в результате чего произошло лобовое столкновение.

В Харькове столкнулись два трамвая, есть пострадавшие В Марокко в ДТП с автобусом погибли четыре человека, около 40 пострадавших
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