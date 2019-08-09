У Житомирській області в ДТП з маршруткою постраждали 24 осіб

Фото: місце ДТП (zt.npu.gov.ua)

Аварія сталася поблизу села Тетерівки

У Житомирській області на автошляху зіштовхнулись мікроавтобус та легковий автомобіль, унаслідок чого травми отримали 24 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За інформацією правоохоронців, у результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримали водій та 21 пасажир мікроавтобуса, а також водій та пасажир легковика, загиблих немає.

"9 серпня близько 13.10 до поліції надійшло повідомлення про ДТП поблизу села Тетерівки Житомирського району. На автошляху зіштовхнулись мікроавтобус та автомобіль БМВ, унаслідок чого травми отримали 24 людини. Унаслідок зіткнення легковий автомобіль загорівся", - йдеться у повідомленні.