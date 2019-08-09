ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Житомирській області в ДТП з маршруткою постраждали 24 осіб

Новини » Надзвичайні події    09.08.2019 - 15:26
У Житомирській області в ДТП з маршруткою постраждали 24 осіб
Фото: місце ДТП (zt.npu.gov.ua)

Аварія сталася поблизу села Тетерівки

У Житомирській області на автошляху зіштовхнулись мікроавтобус та легковий автомобіль, унаслідок чого травми отримали 24 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За інформацією правоохоронців, у результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримали водій та 21 пасажир мікроавтобуса, а також водій та пасажир легковика, загиблих немає.

"9 серпня близько 13.10 до поліції надійшло повідомлення про ДТП поблизу села Тетерівки Житомирського району. На автошляху зіштовхнулись мікроавтобус та автомобіль БМВ, унаслідок чого травми отримали 24 людини. Унаслідок зіткнення легковий автомобіль загорівся", - йдеться у повідомленні.

 
Фото: місце ДТП (zt.npu.gov.ua)
 

Нагадаємо, у Луганській області біля Станиці Луганської на трасі зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, в результаті чого постраждали вісім людей

Як РБК-Україна повідомляло, 20 липня у Харківській області сталося ДТП за участю автомобіля поліції. Екіпаж у складі двох співробітників поліції, який їхав на виклик з увімкненими проблисковими маячками. Назустріч йому з Харкова по автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" рухався автомобіль Ford, який не пропустив поліцейський автомобіль, у результаті чого сталося лобове зіткнення.

У Харкові зіштовхнулися два трамваї, є постраждалі В Марокко в ДТП з автобусом загинули чотири людини, близько 40 постраждалих
Новини України ДТПпостраждалі
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся