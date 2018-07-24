В ДТП на трассе Киев-Одесса погибли два человека

В Одесской области легковой автомобиль столкнулся с "Камазом"

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе Киев-Одесса погибли два человека. Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.

Как отмечается, авария произошла у поворота на поселок Ивановка - легковой автомобиль столкнулся с "Камазом".

В результате ДТП на месте происшествия погиб 46-летний водитель "Фольксвагена", а его 25-летний сын - в больнице.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 20 июля на трассе Киев-Одесса также произошло ДТП. Тогда, авария произошла возле Кривого Озера (Николаевская область), где рейсовый микроавтобус "Одесса-Гомель" врезался в грузовик, в результате чего погибли пять человек.