У ДТП на трасі Київ-Одеса загинули дві людини

В Одеській області легковий автомобіль зіштовхнувся з "Камазом"

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на трасі Київ-Одеса загинули дві людини. Про це йдеться у повідомленні поліції Одеської області.

Як зазначається, аварія сталася біля повороту на селище Іванівка - легковий автомобіль зіштовхнувся з "Камазом".

Внаслідок ДТП на місці пригоди загинув 46-річний водій "Фольксвагена", а його 25-річний син - у лікарні.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 липня на трасі Київ-Одеса також сталася ДТП. Тоді, аварія сталася біля Кривого Озера (Миколаївська область), де рейсовий мікроавтобус "Одеса-Гомель" врізався у вантажівку, в результаті чого загинули п'ять осіб.