В Николаеве автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

Женщину, пострадавшую в ходе аварии, госпитализировали

В Николаеве сегодня, 23 июля 2018 года, автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает местное издание "Новости N".

Как сообщается, авария произошла на пересечении улиц Театральной (Васляева) и Николаевской, где автомобиль ВАЗ-2108 сбил женщину.

Как сообщается, автомобиль двигался со стороны ул. Космонавтов по ул. Николаевской и перед перекрестком с ул. Театральной сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Женщину госпитализировали.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области микроавтобус сбил семилетнюю девочку.