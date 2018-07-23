В Николаеве автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

Новости Происшествия 23.07.2018 - 16:42
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщину, пострадавшую в ходе аварии, госпитализировали

В Николаеве сегодня, 23 июля 2018 года, автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает местное издание "Новости N".

Как сообщается, авария произошла на пересечении улиц Театральной (Васляева) и Николаевской, где автомобиль ВАЗ-2108 сбил женщину.

Как сообщается, автомобиль двигался  со стороны ул. Космонавтов по ул. Николаевской и перед перекрестком с ул. Театральной сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Женщину госпитализировали.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области микроавтобус сбил семилетнюю девочку.

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Теги:  ДТП,  Николаев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС