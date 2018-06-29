В результаті ДТП на трасі Кі-Чоп постраждали 6 людей

На трасі Київ-Чоп зіткнулися три автомобілі

В результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на трасі Кі-Чоп постраждали 6 осіб. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Як повідомляється, на трасі Київ-Чоп водій Volvo, рухаючись з Києва, виїхав на зустрічну смугу, де в'їхав у Volkswagen і Chery.

"ДТП на трасі Київ-Чоп 527-й кілометр. Постраждали шість осыб: три водія та три пасажира. Всі були терміново госпіталізовані в найближчу лікарню", - йдеться в повідомленні.

ДТП на трасі Київ – Чоп 527-й кілометр. водій Volvo, рухаючись з Києва, вилетів на зустрічну смугу , протаранив... Опубліковано dtp.kiev.ua П'п'ятниця, 29 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області зіткнулися дві вантажівки на автотрасі Харків-Сімферополь, в результаті чого загинув один з водіїв.