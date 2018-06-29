Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В результаті ДТП на трасі Кі-Чоп постраждали 6 людей

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 14:22
Ілюстративне фото (facebook.com_versiyainfo)
Ілюстративне фото (facebook.com_versiyainfo)

На трасі Київ-Чоп зіткнулися три автомобілі

В результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на трасі Кі-Чоп постраждали 6 осіб. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Як повідомляється, на трасі Київ-Чоп водій Volvo, рухаючись з Києва, виїхав на зустрічну смугу, де в'їхав у Volkswagen і Chery.

"ДТП на трасі Київ-Чоп 527-й кілометр. Постраждали шість осыб: три водія та три пасажира. Всі були терміново госпіталізовані в найближчу лікарню", - йдеться в повідомленні.

 

ДТП на трасі Київ – Чоп 527-й кілометр. водій Volvo, рухаючись з Києва, вилетів на зустрічну смугу , протаранив...

Опубліковано dtp.kiev.ua П'п'ятниця, 29 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області зіткнулися дві вантажівки на автотрасі Харків-Сімферополь, в результаті чого загинув один з водіїв.

У Дніпропетровській області зіткнулись дві вантажівки, є загиблий ДТП у Рівненській області: підозрюваного взято під варту без застави
Теги публікації: ДТП, Киев-Чоп, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся